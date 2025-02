Ilrestodelcarlino.it - Il Piceno alla Bit di Milano. Al teatro Filarmonici una ’Davos del turismo’:: "Noi punto di riferimento"

Ad Ascoli, nel, si svolgerà una vera e propria Davos del turismo. E’ quello che è uscito fuori dBit di. "Nel capoluogo– ci ha detto l’assessore regionale Andrea Maria Antonini – si svolgerà ’In Life - International Quality Life Forum’, un’iniziativa destinata a diventare undiglobale sui temi del benessere, dell’ambiente, della salute e della cultura". Ospite d’eccezione per sostenere questa importante iniziativa è stato il giornalista e conduttore Rai, Massimiliano Ossini. "L’idea nasce – ha aggiunto Antonini – grazie all’attuazione della legge regionale del 2023. Le Marche rappresentano il luogo ideale in cui ospitare un forum sulla qualità della vita, per la sua bellezza e soprattutto per i valori espressi e custoditi dai suoi abitanti".