Il piano sull'intelligenza artificiale dell'Europa vale 200 miliardi, cosa prevede InvestIA

L’Unione Europea ha annunciato un investimento da 200di euro per il settore dell’intelligenza. L’obiettivo, dichiarato, è di rendere il continente un punto di riferimento globale per l’innovazione tecnologica. Durante il Paris AI Summit, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato, il più grande partenariato pubblico-privato al mondo per lo sviluppo di un’IA affidabile.“Vogliamo che l’Europa diventi uno dei continenti leader nell’intelligenza”, ha dichiarato von der Leyen, sottolineando che ilmobiliterà 50di euro da fondi pubblici europei, mentre 150arriveranno dagli investimenti privati.Nasce: 200alle gigafactoryCome spiegano le fonti ufficiali, l’iniziativaè stata progettata per sostenere la crescita dell’intelligenzaeuropea, con un forte investimento in infrastrutture e sviluppo tecnologico.