Ilfattoquotidiano.it - Il piano di Trump per Gaza è un’offesa al diritto internazionale e alla sovranità dei palestinesi

Ildel presidente americano Donaldper, presentato come un’opportunità di “ricostruzione” della Striscia, èdel popolo palestinese e al. La proposta, che prevede il controllo a lungo termine degli Stati Uniti sulla Striscia, è intrinsecamente illegale, ignorando completamente i diritti fondamentali deie trattandocome un territorio da colonizzare e trasformare a piacere, senza alcun rispetto per la sua popolazione.Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i TerritoriOccupati, ha definito questa proposta addirittura peggiore di una pulizia etnica, sottolineando che si tratta di un’operazione di sfollamento forzato. “È incitamento allo sfollamento forzato, che è un crimine”, ha dichiarato, rispondendo a un giornalista.