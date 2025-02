Quotidiano.net - Il Parlamento europeo critica la Bce su inflazione e euro digitale

Glideputati sostengono che la Banca centralepea abbia sbagliato la sua valutazione secondo cui l'avrebbe dovuto essere solo transitoria e chiedono di migliorare i modelli di previsione economica per consentire una migliore definizione delle politiche. Lo affermano in una risoluzione non legislativa adottata con 378 voti a favore, 233 contrari e 26 astensioni, all'indomani del dibattito con la presidente della Bce Christine Lagarde. I deputatipei chiedono poi alla Bce di fare più per arginare l', che colpisce soprattutto i più vulnerabili della società, e di garantire che l'eventuale introduzione di untenga conto delle preoccupazioni dei cittadini. Per la prima volta, ilchiede specificamente alla Bce di valutare in che modo la guerra e i conflitti incidano sulla stabilità dei prezzi.