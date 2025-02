Thesocialpost.it - Il Papa: “Deportare i migranti ferisce la dignità umana”

Ilha espresso una dura condanna contro la politica migratoria di Donald Trump, affermando che“lede ladi molti uomini e donne, e di intere famiglie”. In una lettera indirizzata ai vescovi statunitensi, Francesco ha sottolineato come la deportazione di persone, in molti casi fuggite dalla propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell’ambiente, rappresenti un’offesa profonda alla.Il: “Non posso evitare di esprimere il mio disappunto”Il Pontefice ha dichiarato di aver seguito da vicino la “grande crisi” che si sta verificando negli Stati Uniti, con particolare attenzione alla situazione deie rifugiati. A tal proposito, ha ribadito che “la coscienza rettamente formata non può non esprimere un giudizio critico e il proprio disaccordo” verso le politiche che, a suo avviso, accentuano sofferenze e discriminazioni nei confronti delle persone più vulnerabili.