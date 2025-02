Quotidiano.net - Il Papa chiama alla resistenza anti-Trump i vescovi Usa. “Deportare i migranti lede la dignità”

Troppo poche e scomposte le critiche deiamericanipolitica di repulisti degli immigrati irregolari intrapresa dal presidente Usa, Donald, per permettere aldi starsene tranquillo e soddisfatto. Anche e soprattutto in questo scenario va letta l’irrituale lettera di Bergoglio indirizzata proprio all’episcopato a stelle e strisce sulla situazione degli Stati Uniti precipitati in “una grande crisi con l’avvio di un programma di deportazioni di massa“. Se è vero che “bisogna riconoscere il diritto di una nazione a difendersi e a proteggere le comunità da coloro che hanno commesso crimini violenti o gravi mentre si trovavano nel Paese o prima dell’arrivo – si legge nella missiva –“, per il“un autentico Stato di diritto si verifica proprio nel trattamento dignitoso che tutti gli uomini meritano, specialmente i più poveri ed emarginati“.