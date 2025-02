Lanazione.it - ’Il paese delle meraviglie’ in piazza Gramsci. Spettacolo benefico con la compagnia dei Butineti

Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con loper famiglie dell’Agesc Carrara. Venerdì e sabato alle 21 il teatro dell’istituto Figlie di Gesù ospita lo‘Il, messo in scena dellateatrale dei ‘’. Loliberamente ispirato ad ‘Alice nel, racconta la dura lotta del diventare grandi, fra compromessi, rinunce e paure. Non mancheranno la travolgente simpatia di Pinco Panco e Panco Pinco,impacciate carte e delladel Cappellaio Matto, completamente fuori di zucca. L’ingresso è libero e l’intero ricavatodue serate sarà devoluto alla scuola paritaria Figlie di Gesù. Come ospiti d’onore saranno presenti le talentuose ragazze della Polisportiva Apuana di Carrara. L’ingresso al teatro si trova in via Monterosso.