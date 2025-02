Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo segretario dell’Anm: “Sulla riforma i magistrati non trattano, quel testo va ritirato. L’incontro con Meloni? Ho dubbi sull’utilità”

“La magistratura italiana non vuole trattare per una modifica della, ma auspica un ripensamento radicale e il ritiro dida parte del governo. Autonomia e indipendenza non sono materie negoziabili”. Rocco Maruotti, pubblico ministero a Rieti, è ilgenerale dell’Associazione nazionale: 48 anni, esponente del gruppo progressista di Area, è stato eletto dal Comitato direttivo centrale insieme al presidente Cesare Parodi, membro della corrente di Magistratura indipendente, considerata la più vicina all’esecutivo. A differenza del collega, però, Maruotti guarda con scetticismo l’apertura di un dialogo con la politica sul ddl costituzionaleseparazione delle carriere, già approvato in prima lettura alla Camera conblindato. “Da parte nostra il dialogo può concretizzarsi solo nello spiegare le ragioni della contrarietà alla, che peraltro sono già ben note”, dice al fattoquotidiano.