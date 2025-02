Teleclubitalia.it - Il Napoli perde Neres, il brasiliano punta al ritorno per la sfida con l’Inter, Out con Lazio e Como

Leggi su Teleclubitalia.it

Brutte notizie in casa, al termine dellacon l’Udineseha rimediato un risentimento muscolare che lo ha costretto al cambio. L’esternoha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra come recita un comunicato del club.salterà sicuramente le trasferte cone .L'articolo Il, ilalper lacon, Out conTeleclubitalia.