Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: ‘a tutto’ Crasson

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore delBertrandha parlato a ‘Calcio Time’, su Europa Calcio. Di seguito le sue dichiarazioni.Sul VAR: “Stiamo riscontrando diverse criticità anche in Belgio con la tecnologia in campo. Non si possono attendere anche dieci minuti per poter valutare un episodio. Non voglio credere che ci sia sudditanza psicologica: credo sempre nella bontà di tutti e nella buona fede. Ci si dimentica, però, dello spirito del gioco: certe situazioni sono talmente al limite che tolgono il piacere del gioco. I difensori stessi devono difendere in modo innaturale tenendo le braccia dietro alla schiena: non è possibile. Il VAR non aiuta più e sta sortendo l’effetto opposto”.-Udinese, due giorni dopoSu-Udinese: “Non si può pretendere di vincere tutte le partite, ma devo dire che ilmi piace davvero molto.