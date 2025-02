Ilnapolista.it - Il Napoli è in riserva e senza riserve (Gazzetta)

Ilè in)Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:La spia si è accesa ufficialmente nel secondo tempo dell’Olimpico contro la Roma. Quella che sembrava una scelta di campo, una soluzione per gestire punteggio ed energie, in realtà era un segnale di affanno che i novanta minuti contro l’Udinese hanno ribadito. Alcuni big delsono in, e non potrebbe essere altrimenti quando si tira la carretta a mille all’ora per diversi mesi. Un calo fisiologico che andava messo in preventivo, perché fa parte del gioco e in assoluto fa parte della stagione di qualsiasi squadra: chi prima o chi dopo, c’è sempre il momento in cui si finisce per rallentare, per perdere qualche punto per strada.Ilè in. Nel senso che la differenza di rendimento tra i titolarissimi e le alternative al momento è troppo evidente.