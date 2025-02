Terzotemponapoli.com - Il Napoli e i temi spinosi: parola a Mirko Taccola

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore delè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Ieri l’Inter è partita molto forte, ma poi è stata coinvolta in alcune polemiche arbitrali: meritava la vittoria?“Ho visto la partita e, sinceramente, se l’Inter non la sbloccava su quel calcio piazzato, avrebbe fatto fatica a vincerla. La Fiorentina si è opposta bene: era molto chiusa, ripartiva quando poteva, ma si difendeva in modo efficace. I pericoli maggiori per la Viola sono arrivati soprattutto da calci d’angolo e poco più. Se non fosse arrivato il gol da palla inattiva, la partita sarebbe stata ancora più complicata per l’Inter. È chiaro che, poi, le polemiche si amplificano, perché proprio da quel calcio d’angolo è cambiato tutto”.