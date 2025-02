Terzotemponapoli.com - Il Napoli attuale…Parla Moggi

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex dirigente sportivo -anche del- Lucianoè intervenuto a Stile Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Salite sulla giostra’. “Ilè primo in classifica, nonostante il pari con l’Udinese e nonostante la gara dell’Inter di ieri sera. Questo aumenta la rabbia di Conte che vuole vincere lo scudetto e caricherà la squadra in maniera tale da non andare oltre. A volte per caricare troppo il motore va fuori giri. Lui invece è uno ben voluto dallo spogliatoio e i giocatori restano sempre a bocca aperta quando parla”.Verso Lazio-e il mercato ‘sullo sfondo’. “La gara dela Roma con la Lazio non sarà facile, anche l’Inter avrà una sfida difficile con la Juve per cui credo che le cose resteranno così anche al termine della prossima giornata.