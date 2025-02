Lanazione.it - Il motto dello street artist Blub? "L’arte sa nuotare!"

Leggi su Lanazione.it

, che con Banksy è fra i più grandicontemporanei, ci ha rilasciato una preziosa intervista. Perché tiene nascosta la sua identità? "Non è stata una scelta, è accaduto! Credo sia perché sono di natura riservata, non mi piace apparire. I miei lavori invece sì!" Cosa prova quando dipinge? "Quando sono nel flusso sparisco e il dipinto si realizza da solo, ma non sempre, peccato". C’è una relazione fra le sue opere e l’amore per il mare? "Certamente, l’acqua è il mio elemento. È un mondo parallelo, in acqua mi sento come se attraversassi un portale per entrare in una dimensione sconosciuta". Com’è nata la sua passione per laart? "Dipingo da sempre, ma non avrei mai pensato di fareart, è successo mio malgrado. Sai quando tutto cospira per far sì che tu faccia una certa cosa senza averla progettata? Accade e basta".