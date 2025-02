Il Monza licenzia Bocchetti … e riporta al mese e mezzo dopo aver detto addio!

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 13:27:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Non è insolito nel calcio italiano . ma questa volta attira l’attenzione perché non sembra una “soluzione” per salvare la situazione drammatica che il. La squadra che ha acquistato Berlusconi e ora dirige Gallaini è Colista nella serie A, otto punti di salvezza . ma Ha deciso dire Alessandro Nesta per cercare di evitare una situazione in cui, in parte, Nesta stesso li ha messi.“L’ACcomunica che ha revocato Alessandro Nesta, che assume nuovamente la posizione di allenatore della prima squadra di Rojiblanco. Buona fortuna Alessandro!” Con questo comunicato stampa, il Briza Club ha annunciato ufficialmente la fine dell’avventura di Salvatore(7 partite e solo 3 punti vinti) a El Blaniano. Invece ritorna in panchina un Nesta che è statoto lo scorso dicembre.