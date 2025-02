Lortica.it - Il Mistero del Fosso intrighi e segreti: le indagini di Volpicelli

Capitolo VIII – Lilly in questuraLilly, o meglio Angela, viene condotta in questura e medicata a un ginocchio per una ferita lacero-contusa, procuratasi nel tentativo di aggrapparsi a una piantina di capperi sul muro dell’Eden.Ripresasi, viene portata davanti alla scrivania dell’ispettore.“Voglio sapere tutto: perché Bruno, il marito di tua sorella, ti accompagnava? Chi ha portato il cadavere in via Erbosa da Poggio Bagnoli? Non voglio reticenze!” esordì Edoardo, poi incalzò: “Guarda che non esci di qui finché non mi chiarisci tutto!”Lilly, con il ginocchio scoperto su cui teneva una pezza di cotone imbevuta di alcool, lasciava intravedere il bordo delle calze e il bottone del reggicalze nero. Teneva il viso basso rispetto al suo interlocutore, ma si notava ancora una bellezza intrigante e seducente, accentuata da un trucco appariscente, seppur non volgare.