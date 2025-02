Anteprima24.it - Il Ministero degli Esteri al fianco dell’Irpinia per lo sviluppo del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama “Radici” (Ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra Conservazione e Innovazione) il progetto pilota della Provincia di Avellino che è uno dei cinque a livello nazionale sostenuto dalAffarie della Cooperazione Internazionale. Un piano complessivo che prevede vari interventi da realizzare sul Fondoe Coesione nell’ambito del “Turismo delle Radici” per rilanciare lodelprovinciale.Sono tre le aree tematiche sulle quali si concentra il programma: Ambiente, Borghi e Mobilità Sostenibile. Questa mattina si è tenuta una riunione tecnica presso gli uffici del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, al Palazzo della Farnesina (sede del), per definire la predisposizione della documentazione relativa al progetto.