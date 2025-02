Amica.it - Il messaggio nascosto di Brad Pitt alla fidanzata Ines de Ramon

Leggi su Amica.it

Un invito a «stringersi» e a «sollevare gli altri, così che possiamo innalzarci anche noi»: è stato unpotente, quello cheha voluto mandare agli americani domenica in occasione del Super Bowl, ma nella clip pre registrata mandata in onda c’era un ulteriore, diretto a una persona molto speciale.ha infatti voluto rendere omaggio ade, la donna che frequenta dal 2022.Il pegno d’amore dideNel breve videocheha registrato e che ha seguito il nuovo teaser del suo film, F1, in cui interpreta un pilota da corsa, si nota infatti uno scintillio dorato fare capolino dal colletto della maglietta bianca. Si tratta di due collane d’oro 14 carati di Anita Ko, brand per cui, 32 anni, lavora da tempo come executive.