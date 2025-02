Ilrestodelcarlino.it - Il mercato di Cesena perde banchi: diminuiti gli ambulanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 febbraio 2025 – La crisi del centro e del commercio non risparmia nessuno. Ilambulante di piazza del Popolo e viale Mazzoni, con piazza Aguselli, piazzetta di San Domenico, via Battistini e via IV Novembre annesse,posteggi e. Negli ultimi anni sono scesi da 260 a circa 210 e la china sembra irreversibile, pur rimanendo lo spazio mercatale del sabato (in particolare) e del mercoledì un polo storicamente attrattivo del centro storico, quello di maggiore afflusso in termini quantitativi e molto amato daiti. “Il calo di attività è purtroppo un dato fatto – spiega Alverio Andreoli, presidente di Fiva Confcommercio regionale ete – e ci sono operatori commerciali su aree pubbliche che, non riuscendo né a vendere né ad affittare la concessione, decidono di restituirla al comune.