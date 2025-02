Spettacolo.periodicodaily.com - Il MEI Compie 30 Anni, Doppia Data e Nuove Iniziative per la Musica Indipendente

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti celebra un importante traguardo: i suoi 30! Questo evento, che rappresenta la più importante rassegna dellaitaliana, si terrà dal 3 al 5 ottobre 2025 a Faenza. Inoltre, è prevista un’anteprima il 10 e 11 maggio 2025 presso Bologna Fiere in collaborazione con Eufonica e Guitar Show. Faenza, storica sede del MEI, si prepara ad accogliere artisti, appassionati e professionisti del settore per tre giorni dedicati alla, all’innovazione e allegenerazioni di talenti.MEI 30, Annunciate le Date per l’Edizione SpecialeIl MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) festeggia il suo trentesimoversario con un’edizione speciale che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2025 a Faenza. In anteprima, ci sarà un evento a Bologna Fiere il 10 e 11 maggio, in collaborazione con Eufonica e Guitar Show.