Il Manchester City può ancora salvare la stagione difficile

2025-02-10 21:00:00 Il web non parla d’altro:Il difensore diRuben Dias rimane ottimista sulle possibilità della sua squadra di vincere l’argenteria nonostante abbia affrontato quella che descrive come la loro“più”.La squadra di Pep Guardiola affronterà i campioni in carica del Real Madrid nella prima tappa degli spareggi in Champions League martedì.Questo arriva dopo cheha terminato il 22 ° nella fase a gironi, una battuta d’arresto che ora sperano di superare contro gli attuali titolari.Una vittoria sulle due gambe si sarebbe assicurata un posto negli ultimi 16, dove avrebbero dovuto affrontare l’Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.Tuttavia,ha anche incontrato difficoltà nella loro campagna nazionale, attualmente seduto quinto in Premier League e i leader finali di Liverpool di 15 punti.