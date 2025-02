Quicomo.it - Il maltempo ostacola il recupero dei corpi di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi sulla Grignetta

Leggi su Quicomo.it

Proseguono le operazioni didelle salme di. I due colleghi brianzoli, amici e amanti della montagna erano usciti sabato per un'escursione e non avevano più fatto ritorno. Dopo giorni di richerche interrotte solo per attendere condizioni meteo meno avverse.