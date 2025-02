Ilfattoquotidiano.it - Il lato oscuro del lusso, parlano i produttori di borse griffate: “Gucci, Prada, Fendi…un modello da 1200 euro a noi viene pagato 25. Quando va bene guadagniamo abbastanza per sopravvivere”

“Negli ultimi anni è stato fatto un errore gigante sui prezzi. Si è sbagliato ad aumentarli tanto solo perché era facile”. Sono passati ormai un paio di mesi dail “mea culpa” di Andrea Guerra, ceo digroup, ha riveal mondo che il re è nudo. Ovvero che la moda è in crisi. Non tanto i brand, che alla fine i conti sanno come farli tornare, quanto piuttosto tutto il suo tessuto produttivo, ovvero quelle 60 mila aziende che rappresentano l’unicità del saper fare artigianale della nostra industria, l’ossatura del “Made in Italy” che tutto il mondo ci invidia. Non dimentichiamo, infatti, che il settore moda è il secondo comparto manifatturiero italiano dopo la meccanica: con un giro d’affari che sfiora i 96 miliardi di, contribuisce per il 5% al pil nazionale. La crisi affonda le sue radici nell’era Covid: dopo il boom di vendite registrato nel periodo post-pandemico, i grandi brand delhanno attuato una politica di rincari aggressiva, con aumenti di prezzo a doppia cifra che hanno riguardato soprattutto le, vero e proprio oggetto del desiderio per milioni di consumatori.