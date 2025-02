Amica.it - Il grande ritorno dei jeans. Le tendenze dallo street style delle sfilate di New York

Leggi su Amica.it

Mancano solo due giorni alla fine della NewFashion Week. Nonostante qualcheassente, ha saputo difendere lo stile urbano della città attraversod’esordio ben riuscite, vedi Calvin Klein, e grandi riconferme, come Michael Kors, Tory Burch o Khaite. A far parlare di se, come sempre, ci ha pensato lo2025 avvistato per le Avenue della Big City. A conquistare l’attenzione non sono stati grandi trend innovativi, quanto più segreti di styling capaci di rilanciare sotto una nuova luce anche i must-have più visti di sempre. Come, ad esempio, ioutfit 2025. Alla NewFashion Week di febbraio 2025 non c’è influencer o addetta ai lavori che non si sia concessa un look con i