Ilfattoquotidiano.it - Il governo laburista di Starmer imita Trump e pubblica i video di migranti deportati. “Espulsi 19mila da luglio 2024”

Anche il partitodel premier britannico Keirsceglie la linea dura contro i. E, soprattutto, una comunicazione mediatica chequella della nuova presidenza americana di Donald: sul profilo ufficiale di Home office, il dipartimento del Ministero dell’Interno che si occupa di immigrazione, sono stati infattitiche testimoniano la “deportazione” di, condotti ammanettati su un aereo. “I cittadini devono avere fiducia nel sistema di immigrazione del Regno Unito. Attraverso il nostro Plan for Change, abbiamo espulso quasipersone che comprendono richiedenti asilo respinti, criminali stranieri eillegali da?.Sotto, subentrato al potere ai conservatori nelscorso con l’impegno di seppellire definitivamente iniziative Tory controverse come il piano per il trasferimento dissuasivo di quote di richiedenti asilo “clandestini” in Ruanda, il Regno Unito sta assistendo a una impennata di arresti di “lavoratori illegali”.