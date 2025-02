Quotidiano.net - Il governo laburista di Starmer dialoga con Trump sui dazi su acciaio e alluminio

Ilbritannico di Keirè pronto are "sui dettagli" e "interagire" con l'amministrazione Usa di Donaldper risolvere il nodo del rinnovo deiamericani suche coinvolgono anche il Regno Unito e minacciano di aggravare la crisi dell'industria siderurgica dell'isola. Lo ha detto nel briefing di giornata un portavoce di Downing Street, incalzato dai giornalisti. Il portavoce non ha quindi evocato per ora ritorsioni, ipotesi già esclusa dai media, confermando al momento una linea autonoma e più morbida rispetto all'Ue.