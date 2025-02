Ilrestodelcarlino.it - Il Giorno del Ricordo: "Noi, discendenti di esuli. Mai sentito parole di odio pronunciate dai genitori"

"Non ho maididai miei, anzi mi hanno sempre insegnato a rispettare le idee diverse dalle mie. A essere libera perché quando si è liberi si rispettano anche le idee degli altri. Dobbiamo continuare ad attenzionare le generazioni su quanto è successo, ricordando la forza di tutti quegli italiani doppiamente tali, come ricorda la lapide di Basovizza". Il messaggio, di grande intensità, è arrivato da Giuliana Sivocci, assieme a Luciano Hinnadidi quelle terre, in rappresentanza delle associazioni coinvolte che ieri erano presenti alle celebrazioni deldelin cui si commemora la tragedia delle vittime italiane delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale.