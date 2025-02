Ilgiorno.it - Il futuro della sanità. Confronto a Villa Erba

Tre giorni di convegni e incontri per discutere ilitaliana quelli in programma dal 19 al 21 febbraio a, che ospiterà la Cernobbio School. L’evento organizzato da Motorecon il patrocinio di Regione Lombardia e Città di Cernobbio, una vera e propria “Comunità che cura“, capace di tradurre le idee in azioni. Ad aprire i lavori sarò il MinistroSalute, Orazio Schillaci, attesi a Cernobbio il titolare del dicastero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti, e di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente eSicurezza Energetica. Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, offrirà il suo contributo sui temi dell’innovazione tecnologica, mentre Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, interverrà sulle prospettive di sviluppo del sistema sanitario nazionale.