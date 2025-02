Europa.today.it - Il furgone finisce nel canale e viene trascinato via dall'acqua: elettricista trovato morto

Leggi su Europa.today.it

Un uomo di 48 anni, Massimo Comper, residente a Edolo, in provincia di Brescia, ha perso la vita dopo un drammatico incidente avvenuto lunedì sera a Gavardo, sempre nel Bresciano. L'sarebbe finito in uncon il suo, con l'che lo ha poivia, non.