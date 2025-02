Sport.quotidiano.net - Il Forlì ha scoperto il baby Falasca: "Grazie ai compagni, gruppo vero"

Un ‘galletto’ da combattimento. Marconon ha esitato a gettarsi nel fango per consentire aldi uscire col bottino pieno dal ‘Velodromo Pavesi’ di Fiorenzuola d’Arda e proseguire la propria marcia in vetta alla classifica. Scuola Roma, cuore impavido e sangue giallorosso che scorre nelle vene, il 18enne terzino sinistro, giunto a gennaio in prestito dal Perugia, era alla sua seconda apparizione nell’undici titolare e non ha tradito le aspettative., vittoria della sofferenza su un campo ai limiti della praticabilità. "Siamo stati molto bravi a passare immediatamente in vantaggio, sfruttando la prima occasione utile, e ad adattarci a un terreno di gioco ostile alla nostra proposta di calcio". Quel gol a freddo sembrava presagire una partita più agevole, invece le tante occasioni dilapidate hanno tenuto in vita il Fiorenzuola.