Il flop del governo sul Pnrr | il Movimento 5 Stelle chiede un’inchiesta Ue

Sulè arrivato il momento di accelerare. Lo dice chiaramente il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, spiegando che finora sono stati erogati più di 300 miliardi di euro, quasi la metà dei 650 totali. La previsione è che “l’attuazione accelererà quest’anno”, afferma il commissario Ue. E chi deve accelerare è di sicuro anche l’Italia, tanto che ilall’Ue di istituire una commissione d’inchiesta per vigilare sull’attuazione del Piano nel nostro Paese. D’altronde qualche ritardo sembra esserci, soprattutto considerando che a poco più di un anno dalla fine del Recovery fund sono state spese ancora meno della metà delle risorse disponibili. Bisogna accelerare, dice Dombrovskis., i 5si rivolgono all’Ue e chiedono una commissione d’inchiesta per vigilare sull’ItaliaTanto più in Italia, dove le notizie dei ritardi sono ormai all’ordine del giorno, come mostrato di recente anche dalle difficoltà dei comuni o del Sud Italia, quest’ultima testimoniata da Svimez.