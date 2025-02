Lopinionista.it - Il Fattore Umano, documentario “Effetti collaterali” racconta gli effetti dopo la strage di Hamas del 7 ottobre in Francia

ROMA – Da sempre il conflitto in Medio Oriente hain tutto il mondo, producendo ovunque polarizzazioni. La situazione è peggioratalacompiuta dain Israele il 7del 2023. “” di Antonello Savoca, Federico Lodoli e Edoardo Anselmi, in onda martedì 11 febbraio alle ore 23 su Rai3,le ripercussioni di quel tragico evento in, il paese che ospita le più grandi comunità musulmane ed ebraiche d’Europa. Qui, dal 7, manifestazioni pro-Israele o pro-palestinesi hanno inondato le piazze. E alle espressioni di solidarietà, spesso sono subentrati atti di discriminazione e violenza.Da una parte, le proteste contro la guerra di Israele e l’antisionismo sono stati etichettati come antisemitismo. Dall’altra, è diventato sempre più difficile criticare i bombardamenti israeliani senza essere tacciati di odio razziale, con molti sostenitori della causa palestinese vittime di attacchi islamofobi.