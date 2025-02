Ilgiorno.it - Il crollo della cornice e la caduta. Così sono morti in Grignetta

e Federico Magni Cristian e Paolo, sempre insieme. Al lavoro, alla Ste di Usmate, azienda di trasformatori elettrici, dove si era conosciuti e dove Cristian era uno degli operai storici, mentre Paolo il responsabileproduzione. E poi anche nel tempo libero: entrambi appassionati di corse in montagna e di montagna. Insieme anche nella morte, sabato, mentre scendevano dalla, il più in fretta possibile, dopo essere stati sorpresi dal maltempo che in meno di mezz’ora ha trasformato un’escursione in un incubo senza risveglio. Decine di soccorritori hanno cercato per tre giorni Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi di 48 anni, il primo di Vimercate, il secondo di Cambiago, i due escursionisti dispersi su una delle montagna simboloLombardia. Li hanno cercati senza sosta, nonostante la neve pesante e bagnata, il freddo, la visibilità nulla, il pericolo di essere travolti a ogni passo dalle valanghe: i tecnici del Soccorso alpinostazione di Lecco eValsassina, i militari del Sagf, il Soccorso alpinoGuardia di Finanza, i vigili del fuoco delle squadre speleo alpine fluviali, del Nucleo Sapr specializzati in droni, del Tas esperti in topografia applicata al soccorso e del Nucleo Cinofili con i cani da ricerca, i Draghi lombardi del 115.