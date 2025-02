Ilrestodelcarlino.it - Il crocevia del futuro, ‘Energia e sostenibilità’: ecco le sfide del nostro domani

Ravenna, 11 febbraio 2025 –e sostenibilità: ledel’, è il titolo dell’incontro organizzato dalgiornale, che si tiene oggi a Palazzo Rasponi in piazza Kennedy con inizio alle ore 9.30. L’evento, parte del ciclo di incontri promossi da Quotidiano Nazionale per approfondire il ruolo dell’energia nello sviluppo economico e sociale del Paese, è realizzato con il supporto di Eni e Snam come main partner, e con la partnership de La Cassa di Ravenna e Rekeep. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna. Il convegno affronterà temi centrali come la riqualificazione energetica, le infrastrutture sostenibili e le strategie per una transizione energetica efficace e sostenibile. Ad aprire i lavori sarà Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, seguito dal dialogo tra Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.