Quifinanza.it - Il Covid pesa ancora sulle diseguaglianze in Italia, i dati della Commissione d’inchiesta

La pandemia da-19 ha messo in luce e amplificato le disuguaglianze sociali e sanitarie in, con impatti significativi sulla mortalità e sull’accesso alle cure. Lo attestano ipresentati dall’Istat nel documento “Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica”, evidenziano come i fattori socio-economici, geografici e sanitari abbiano influenzato in modo diseguale i tassi di mortalità e l’accesso ai servizi sanitari durante e dopo l’emergenza.Differenze nella mortalità per livello di istruzioneUno degli aspetti più rilevanti è l’aumento delle disuguaglianze nella mortalità in base al livello di istruzione. Nel 2020, le persone con un titolo di studio elementare o inferiore hanno registrato un tasso di mortalità per-19 del 23,6 per 10mila abitanti tra gli uomini e dell’11,5 tra le donne, mentre per i laureati i tassi sono stati rispettivamente del 16,6 e del 6,9.