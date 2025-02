Lortica.it - Il coraggio di rivolare

(C’è un momento in cui smetti di trattenere il respiro e lasci che il vento ti porti.Un momento in cui capisci che la paura non è altro che il battito d’ali prima del volo.Questa poesia è per chi ha ildi riprendersi il cielo)Che i pensieri si scompiglino come foglie al primo soffio di tempesta.Che le risate scoppino all’improvviso,che ogni goccia di pioggia sia una nota su cui cantare,senza paura di essere ascoltati.Accanto, solo chi sa vedere davvero,chi non ti chiede di essere forte sempre,chi sa leggere le tempestee accarezzarle con mani leggere.I piedi nudi sulla sabbia conoscono già la strada,ogni passo ha il suo senso,ogni bacio è un ritorno,ogni sguardo un’ancora.Nessuna catena, nessuno scudo, nessuna riserva.Solo il vento che solleva,e ildi chi sa amaresenza temere di volare.