Lanazione.it - Il Comune: “Il nuovo cronoprogramma dello stadio rispetterà il quadro economico”

Firenze, 10 febbraio 2025 - SulloArtemio Franchi di Firenze, su cui è in corso il restyling, "più volte è stata richiesta una diversa e idonea soluzione progettuale che prevedesse modifiche della lavorazione e di conseguenza del, sempre nel rispetto del. Si è trattato di una riarticolazione del programma dei lavori che rispettasse ilcosì come è stato definito. La variante è stata richiesta per conciliare i lavori con la presenza" delle gare casalinghe della Fiorentina. Lo ha dichiarato, in Consiglio comunale, l'assessore di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini rispondendo (al posto dell'assessora allo sport Letizia Perini) ad un question time di Dmitrij Palagi di Spc. "È difficile credere a quanto ci è stato detto oggi in aula - ha risposto Palagi -.