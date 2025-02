Amica.it - Il ciclone Jovanotti, la sorpresa del Papa, i 29 Big: la prima serata di Sanremo 2025

Le parole di Ezio Bosso, il ringraziamento a Amadeus e Fiorello per il passaggio di testimone e via. Carlo Conti apre ladel 75mo Festival dicon grande ritmo. E chiama subito Gaia,Big in gara. Qui tutto il programma della. Gerry Scotti e Antonella Clerici promossi alla co-conduzione. Rkomi e Irama a petto (depilato e tatuato) e nudo: sotto la giacca niente. E ac’è perfinoFrancesco, con un videomessaggio di pace. Ultimi a esibirsi i The Kolors, con Tu con chi fai l’amore, («senza punto interrogativo: è un dato di fatto», commenta Scotti, presentandoli) altro tormentone annunciato della band di Stash. Per loro è la terza volta all’Ariston dopo l’esordio nel 2018.