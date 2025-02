Quotidiano.net - Il caso Santanchè. La Camera discute la sfiducia. Lei è sola sui banchi del governo

Attaccano – dal Pd – sostenendo che "queivuoti, di tutta la maggioranza in blocco" non possono che voler dire che Daniela, ministra del Turismo indagata per truffa e falso in bilancio per ilVisibilia e di cui ieri in Aula allasi celebrava la mozione di, è già stata ampiamente ‘scaricata’ dalla sua stessa parte politica. E rincarano dal M5s, autori della mozione stessa, chealtro non è che una ministra ‘radical chic’ difesa, oramai, "da una destra diventata zerbino" al suo cospetto. Frasi pesanti che non hanno scalfito la diretta interessata, granitica e quasi noncurante delle offese però– davvero– davanti al plotone d’esecuzione delle opposizioni. Ieri, insomma, laera semivuota. Perché era lunedì, certo. E di lunedì, diceva il presidente d’Aula, Fabio Rampelli, il Parlamento di solito non lavora, ma queivuoti hanno davvero dato la sensazione che la maggioranza abbia mollato la ministra del Turismo; al lato destro dell’emiciclo c’erano solo dodici deputati di Fratelli d’Italia e accanto a, neidel, i ministri – tutti di FdI – Luca Ciriani e Nello Musumeci.