Il caso del nuovo Museo Paludi di Celano (L'Aquila), chiuso durante il Covid e mai più riaperto

, nelno, c’è il Musè, il-centro di restauro. Undella Preistoria,, insieme alla quasi totalità dei Luoghi della cultura mondiali, a causa della pandemia da-19, nel 2020. E mai più. Nonostante la sua riconosciuta rilevanza, sia per quel che riguarda l’architettura della struttura che per i materiali esposti. I “lavori di manutenzione” ai quali accenna il portale del ministero della Cultura (Mic) non ci sono, ancora. Così ilcontinua a rimanere “temporaneamente”, come informa il portale della regione Abruzzo cultura.Le indagini archeologiche a Le, effettuate dal 1985 al 1998, hanno portato alla luce un insediamento del terzo millennio a.C., sulle rive dell’antico lago del Fucino. In particolare, importante la scoperta delle basi dei pali lignei delle capanne e delle tombe a tumulo del Bronzo Finale.