Bollicinevip.com - Il cantate riminese GiambattiSta è pronto per Eurovision

Ilperda Rimini all’: il cantante èa entrare nell’Olimpo della musica “Cantare è stata la salvezza della mia vita. L’illuminazione? L’ho avuta nel periodo più bui”di giorno impiegato in un’azienda, nel tempo libero artista appassionato e con un sogno ambizioso nel cassetto: quello di volare direttamente all’Song Contest come rappresentante di San Marino. È questo lo spirito con cuiPuggioni – in arte– partecipa alle semifinali di “Una voce per San Marino”, il contest attraverso cui il Titano seleziona la voce destinata a gareggiare all’2025 di Basilea.Le puntate, cinque in totali, saranno trasmesse dal 17 al 21 febbraio su RaiPlay e su San Marino Rtv, oltre che sui canali radio di Radio San Marino e Rai Radio 2.