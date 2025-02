Romatoday.it - Il cambio di appalto è una beffa, quattro lavoratori Rai non firmano il contratto: "Gli altri quasi costretti"

Leggi su Romatoday.it

Brutte notizie per ie le lavoratrici impiegati nel settore accoglienza e antincendio all'interno delle sedi Rai. Come fa sapere la Fisascat Cisl, dopo l'ennesimodi, si sono ritrovati a dover firmare contratti "con livelli di ingresso inferiori". Ma non tutti si sono.