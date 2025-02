Iodonna.it - Il brano è un irresistibile gioco di parole e critica ai nostri comportamenti. Una canzone pericolosamente moschicida

Leggi su Iodonna.it

Che cosa aspettarsi dai Coma Cose a Sanremo 2025? Per la loro terza volta il duo artistico e di coppia (formato da Fausto e Francesca, sposati a ottobre) presenta Cuoricini, un pezzo gadgettoso che – con la forza di un pericoloso tormentone abbastanza indimenticabile – ha tutta la forza di rimanere stabile per molto tempo nelle classifiche per molto tempo. I Coma Cose tornano con un nuovo album, “Un meraviglioso modo di salvarsi” X Leggi anche › La prima serata di Sanremo 2025: chi canta stasera.