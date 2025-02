Sport.quotidiano.net - Il bicchiere mezzo pieno. La Civitanovese fa un passo avanti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono diversi i motivi per vedere ildopo il pareggio che laha ottenuto a Fossombrone. Al "Comunale Marcello Bonci" è stata una prova importante da parte dei rossoblù che fino al 92’ avevano assaporato l’idea di tornare a casa con l’intera posta in palio. L’esito può essere letto come l’ennesima beffa, ma a livello di classifica Visciano e soci hanno guadagnato un punto su molte delle dirette concorrenti, abbandonando il penultimo posto ai danni dell’Isernia e attestandosi sullo stesso livello della Fermana. Una lunghezza in meno anche rispetto alla zona salvezza diretta. Infatti la distanza dal Sora, che è attualmente fuori dai playout, è di 4 punti e non più i 5 della scorsa settimana. Matematica a parte, c’è una prova che rincuora e che dovrebbe fare morale in vista dei prossimi impegni.