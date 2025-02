Ilgiornaleditalia.it - IA, von der Leyen lancia il piano, 200 mld € di investimenti e 4 gigafactory in Ue, ma Usa e Gb si tirano fuori

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un'IA definita "aperta", "inclusiva" ed "etica". Tuttavia, questonon sembra convincere tutti in quanto sia Usa che Gran Bretagna non hanno firmato la dichiarazione finale. Von dersfida Trump eInvesAI, unda 200 miliardi di euro per sviluppare l'intelligenza artific