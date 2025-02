Iltempo.it - I Re Magi delle tessere: scoppia lo scandalo delle iscrizioni di Capodanno: la nostra inchiesta

Leggi su Iltempo.it

«Il tesseramento si chiude il 31 dicembre», aveva detto Riccardocon un videomessaggio messo in rete dopo Natale. Il congresso che si è tenuto a Roma venerdì, sabato e domenica scorsi doveva contare sui delegati in proporzione agli iscritti per eleggere la nuova leadership. E come per un miracolo natalizio, ecco che arrivano 1.900 nuovi iscritti. Materializzati come i regali sotto l'albero, all'improvviso, nel giro di due nottate. Non poca cosa, in un partito che contava poco più di 4.000 iscritti e che tra Santo Stefano esarebbe arrivato a superare i 6.000. Lievitati come i panettoni, come il pandoro. La ricetta però sarebbe tutta campana. Perché i 1.900 nuovi iscritti proverrebbero quasi tutti dai comuni di Giugliano e Afragola. Roccaforti storiche del Movimento Cinque Stelle e interessati di recente da importanti indagini della Dda di Napoli, che pochi giorni fa ha arrestato l'ex sindaco di Giugliano, Antonio Poziello insieme ad alcuni consiglieri comunali.