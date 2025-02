Ilveggente.it - I pronostici di martedì 11 febbraio: Champions League e Championship

di11: al via gli spareggi di, in campo anchehip,One eTwo.Terminata la prima rivoluzionaria fase a girone unico della, il nuovo format prevede ora gli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale. La classifica finale e il sorteggio hanno messo di fronte per l’ennesima volta Manchester City e Real Madrid che hanno sempre dato spettacolo nelle numerose occasioni in cui si sono trovate una di fronte all’altra.Idi11hip (LaPresse) – IlVeggente.it Gli ultimi 6 precedenti, tutti andati in scena nella fase ad eliminazione diretta, sono sempre stati emozionanti: dall’incredibile rimonta del Real Madrid nella semifinale di ritorno del 2022 alla “vendetta” della squadra di Guardiola l’anno successivo coi Blancos schiantati 4-0 all’Etihad Stadium, fino ad arrivare al combattutissimo doppio confronto dello scorso aprile vinto dalle Merengues ai calci di rigore.