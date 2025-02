Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 11 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno prima serata del Festival di Sanremo. Su Canale 5 Benvenuti al Sud. Guida aiTv della serata di martedì 11Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Amore e morte a Venezia. Lukas, uno stimato restauratore, viene trovato morto a Venezia. La moglie Anna arriva da Vienna e si rende conto che qualcosa non quadra. Così inizia ad effettuare delle indagini in prima persona. Su Rai Tre dalle 21.20 Nowhere Special – Una storia d’amore. John, lavavetri di 35 anni, ha dedicato la sua esistenza alla crescita di Michael, il figlio di tre anni, da quando la madre del piccolo li ha abbandonati poco dopo il parto.