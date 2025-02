I perdenti della Champions League possono creare pericoli e punteggi avverte Luis Enrique

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 19:45:00

, manager di Paris Saint-Germain, ha affermato che il calcio è "pieno di sorprese" mentre i principianti europei tentano di battere i leaderLigue 1 per la prima volta in più di 40 anni quando le squadre si incontrano martedì negli play-off( 17.45pm GMT).Brest era nella zona di retrocessioneLigue 1 meno di due anni fa, ma ha avuto un aumento meteorico da quando Eric Roy ha chiuso una pausa di 12 anni dalla direzione per subentrare nel gennaio 2023, portandoli al calcio europeo per la prima volta nella loro storia La finesua prima stagione intera in carica.Il PSG ha perso l'ultima volta a Brest nel gennaio 1985 e ha vinto 5-2 di distanza quando le squadre si sono incontrate il 1 ° febbraio, lasciandoopportunamente desiderosa di parlare dell'ottava squadra nella massima serie francese.