Iodonna.it - I luoghi della Terra in cui i mici sono re: dall’Asia all’Africa, dall’Europa all’America, 7 mete di viaggio ideali per chi ama i felini

Leggi su Iodonna.it

C’è chi ama il gatto acciambellato sul divano di casa e chi ama i gatti in generale, e piùmeglio è. L’ideale sarebbe che fossero ovunque. Non è un sogno: ciin cui idavvero i padronisituazione, protagonisti di qualsiasi cartolina o foto ricordo che venga scattata. E,a parte,destinazioni diniente male, anche per chi viaggia on the road. Maximilian Schmidt, Managing Director di CamperDays, ne suggerisce alcune,verso cui fare rotta in cerca di orde di gatti. 4 libri sul mondo dei gatti: protagonisti meravigliosiX Leggi anche › Nekonomics, ovvero: il potere del gatto nella società giapponese Turismo felino: dall’isola dei gatti di Aoshima.